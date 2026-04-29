Плату за парковку в центре Волгограда отменят на шесть дней





В Волгограде на все майские праздники отменяют плату за парковку на центральных улицах.

Не смотреть в телефон, высчитывая количество проведенных на парковке часов, волгоградские автомобилисты смогут с 1 по 3 мая. Бесплатными все участки с синей разметкой станут и на время празднования Дня Победы – с 9 по 11 мая.

Оплачивать стоянку в центре Волгограда водителям приходится в будние дни с 8:00 до 20:00. За час на выделенном участке с горожан берут 40 рублей. Первые 15 минут на парковочном месте считаются бесплатными.

Отметим, что вслед за Волгоградом идею платных парковок оценили и власти Волжского. В городе-спутнике уже утвердили список улиц, которые в скором времени возьмут под особый контроль.

