



Ворошиловский районный суд Волгограда обязал Соцфонд выплатить жительнице Ингушетии, являющейся вдовой участника Великой Отечественной войны, 80 тысяч рублей, положенных по Указу Президента от 2025 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Райхант М. на основании ее статуса имеет право на меры социальной поддержки, в том числе – на единовременную выплату вдовам участников ВОВ в размере 80 тысяч. Соответствующий Указ был подписан Президентом в прошлом году в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Выплату должно было произвести волгоградское отделение Соцфонда РФ. Однако женщина получила отказа в связи с тем, что в организации отсутствовали сведения о периодах участия супруга в Великой Отечественной войне. Также в дубликате ее удостоверения вдовы фронтовика не было данных о ранее выданном аналогичном документе и печати.

Однако суд установил, что супруг женщины действительно проходил службу в рядах Советской Армии в период с июля 1940 по октябрь 1946 года, что подтверждается данными военного билета. Кроме того, истцом в судебном заседании был представлен надлежащим образом оформленный дубликат удостоверения. Доказательством в пользу правоты жительницы Ингушетии послужил и тот факт, что она, как супруга умершего фронтовика, получила поздравительное письмо от Президента РФ в связи с юбилейной датой.

В итоге суд встал на сторону женщины и обязал Соцфонд выплатить вдове участника войны 80 тысяч рублей. Решение обращено к немедленному исполнению. Но не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



