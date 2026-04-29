В Волгоградской области банку отказали в иске к родной сестре погибшего участника СВО, не закрывшего долг по кредитной карте. С женщины, которая вступила в наследство после смерти брата, хотели взыскать 29 426 рублей задолженности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Новониколаевский районный суд, который рассматривал это дело, отказал в удовлетворении иска.

Установлено, что заемщик был участником специальной военной операции и погиб 25 июля 2024 года в ходе исполнения воинского долга. В своем решении суд руководствовался федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ, согласно которому, если военнослужащий погиб при выполнении задач в период проведения СВО, то его обязательства по кредитным договорам (договорам займа) и членов его семьи прекращаются. Решение вступило в законную силу.





