



Заведующая детским садом в Новоаннинском районе подозревается в служебном подлоге. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, в августе 2025 года женщина устроила сторожем своего родственника, чтобы с его зарплаты отчислялись алименты. На самом деле мужчина в детском саду не работал.

Однако по указанию заведующей ее подчиненные вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработанных им часах. Документы с фиктивными сведениями она подписывала лично и заверяла печатью. На самом деле сторожем в дошкольном учреждении трудился другой сотрудник.