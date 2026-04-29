



В течение мая в России вступают в силу новые законы, которые скажутся на жизни многих волгоградцев. По данным «Парламентской газеты», они затрагивают процедуру расчёта пенсий, назначения единого пособия на детей, вывоза золота, защиты выплат инвалидам и ветеранам, а также обжалования судебных решений.

С 1 мая лётчикам и шахтёрам, имеющим право на надбавку к пенсии, скорректируют её размер в зависимости от стажа и размера заработка.

Также вводятся ограничения на вывоз золота заграницу. В государства ЕАЭС будет запрещено вывозить слитки весом более 100 грамм. Обойти это ограничение можно лишь при транспортировки драгоценного металла через аэропорты Москвы и Владивостока, при условии, что на слитки имеются специальные документы.

Регистрацию кочевников теперь начнут производить под присмотром Федерального агентства по делам национальностей. Орган разработает единый порядок выдачи кочевникам документов. Ранее местные власти делали это на своё усмотрение.

С 6 мая будет расширен перечень доходов, которые запрещено взыскивать судебным приставам. Под защитой окажутся выплаты инвалидам и ветеранам.

Также новые законы определяют объём поддержки государством отечественного кинематографа и анимации. Последняя сможет рассчитывать на бюджетные субсидии вплоть до 100% от стоимости проекта.

С 10 мая у волгоградцев появится возможность обжаловать решения мировых судей и апелляционные решения районных судов на региональном уровне. При этом право подать жалобу в Верховный суд также сохранится за заявителем.

С 22 мая вступят в силу поправки в правила назначения единого пособия на детей. Многодетные, чей доход превышает региональный прожиточный минимум на 10%, смогут воспользоваться поддержкой государства. Кроме того, задним числом будут пересмотрены все вынесенные с 1 января 2026 года отказы родителям.

С 28 мая Центробанк станет больше знать о россиянах. Монетарный орган получит доступ к федеральному регистру сведений о населении. Это необходимо для актуализации данных в кредитной истории.

Также к концу мая МВД России должно определиться с методикой оценки эффективности автошкол. Качество преподавания будет оцениваться полицией, а результаты публиковаться в открытом доступе. При выставлении оценки эксперты обратят внимание на итоги сдачи экзаменов и сведения об авариях, в которые попали выпускники.

