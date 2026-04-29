



Приговор по резонансному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина огласят сегодня, 29 апреля, в Волгоградском областном суде.

Перед вынесением решения у Сергея Кибальникова будет возможность высказать свою позицию в последнем слове. Напомним, что сторона обвинения просит приговорить мужчину, практически в упор расстрелявшего судью, к 23 годам колонии строгого режима. Такое наказание обвиняемый может получить не только за убийство, но и за порчу имущества, переделку, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Шокировавшее жителей Волгоградской области преступление произошло в Камышине 14 августа прошлого года рядом с городским судом. Дождавшись свою жертву после рабочего дня, бизнесмен бросился ему навстречу и несколько раз выстрелил в спину из переделанного карабина «Сайга». После, приблизившись к поверженному мужчине, он достал приготовленный заранее нож и оскопил им свою жертву.

Местные жители не исключают, что жестокую расправу Сергей Кибальников мог учинить на фоне ревности. Заподозрив свою супругу в связи с Василием Ветлугиным, ослепленный яростью камышанин без раздумий схватился за оружие, хранившееся у него дома для охоты.

Рассмотрение громкого уголовного дело велось в закрытым режиме. Из-за обстоятельств совершенного преступления, а также статуса убитого всех посторонних попросили выйти из зала суда еще на первом заседании.