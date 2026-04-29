



Ушедшего из дома пожилого мужчину нашли на вокзале Волгограда. Сотрудники полиции заметили растерянного пенсионера среди сотен других лиц и тут же вызвали его родственников.

- Сколько невидимой, но невероятно важной работы стоит за коротким статусом «Найден. Жив»! Каждый раз это поражает до глубины души. К счастью, в нашем обществе так много людей, готовых сорваться на поиск в 2 часа ночи, оставить свои дела и просто прийти на помощь, - пишут волонтеры волгоградского отделения «Лиза.Алерт».

К волонтерам родные пожилого мужчины, который уже не первый раз покидает родные стены, обратились только на седьмые сутки после его исчезновения. Времени на промедление у поисковиков попросту не было. Обзвонив больницы, но не обнаружив в списках пациентов нужного человека, неравнодушные волгоградцы запустили ориентировки в сеть. Уже на следующий день у них появилась первая важная зацепка – совсем недавно дедушка был у своего друга. Разделившись на две группы, волонтеры решили искать пропавшего на вокзале и рынке.

- Полицейские оперативно отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего стало понятно – мы отстаем на три дня. Наконец, утро субботы приносит долгожданную весть! Когда дедушка пришел на вокзал, сотрудники транспортной полиции уже знали, что его ищут. И были готовы, - продолжают волонтеры «Лиза.Алерт». – Внимательность и чуткость позволили сотрудникам Волгоградского линейного отдела МВД России на транспорте – прапорщику Фёдору Котиеву, старшему сержанту Ксении Васильевой и младшему лейтенанту Алексею Селиванову – опознать пожилого мужчину среди сотен пассажиров. Уже через 30 минут после обнаружения пропавшего, сын увозил его домой.

Подробнее о волонтерах, на добровольных началах работающих без оглядки на время и обстоятельства, корреспонденты ИА «Высота 102» расскажут в новом выпуске рубрики «Люди для людей».

Фото поискового отряда "Лиза.Алерт" Волгоград/Vk.com