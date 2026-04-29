В Волгограде возьмут на контроль продажу и назначение БАДов





В Волгограде возьмут под контроль биологически активные добавки, заполонившие не только аптеки, но и маркетплейсы.

С 1 мая качество БАДов будут оценивать по конкретным критериям – наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие маркировки, подтверждение аккредитованной российской испытательной лаборатории и соответствие показателей безопасности. Важно, что все пункты должны соблюдаться одновременно.

Для назначения пилюль врачом у пациентов должны иметься реальные показания к их применению. Принцип «на всякий случай, хуже не будет» в этой ситуации работать не будет. Выписывая горожанам БАДы, лечащие врачи или фельдшеры должны зафиксировать в карточке не только название препарата, но также длительность его приема и схему использования.

О том, что БАДы применяются сегодня практически по любому поводу, медики Волгограда говорили уже не раз. По словам специалистов, самостоятельно назначая себе препараты из интернета, горожане подчас выбирают неправильную дозировку или принимают несовместимые комбинации активных биологических веществ.

- В последнее время БАДы настолько сильно захватили умы наших сограждан, что многие пациенты принимают едва ли не с десяток капсул за раз. В этом случае важно помнить, что даже качественная и хорошо работающая добавка должна быть встроена в общее, реально работающее, сочетание витаминов. Только в этом случае мы действительно дадим организму все необходимые элементы, профилактируем те же респираторные инфекции и просто поддержим себя в хорошей форме, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» врач-гастроэнтеролог Альбина Давыдова.

Наряду с неэффективными, но хотя бы безвредными таблетками в Сети нередко продают и опасные препараты. Так, сотрудники Роспотребнадзора уже не раз отчитывались о блокировке тысяч ресурсов с информацией о запрещенных биологических препаратах.

