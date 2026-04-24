Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток









В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.

Сергею Шпаку вменяют три статьи УК РФ: получение взятки в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и мошенничество. Вместе с ним в уголовном деле фигурирует его бывший подчиненный — оперуполномоченный одного из районных отделов полиции. Его обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, экс-начальник ростовского МВД получил от представителя концерна «Покровский» взятки за общее покровительство в виде туристических путевок и автомобиля марки BMW X7. Также в период с 2019 по 2023 годы Шпак совместно с оперативником похитил почти 300 тысяч рублей. Указанные деньги начислялись второму фигуранту в качестве заработной платы за дни его фактического отсутствия на работе.

Кроме того, в 2020 году бывший оперуполномоченный, действуя совместно с неустановленными лицами, незаконно провел операцию по банковскому счету с использованием подложных документов.