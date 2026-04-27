Пик максимальных сбросов завершился на Волжской ГЭС

С сегодняшнего дня, 27 апреля, на Волжской ГЭС началось снижение объемов сбросов воды. Волгоградский гидроузел до 1 мая будет работать в режиме 24 тысяч кубометров воды в секунду. Напомним, с 20 по 26 апреля через плотину ежесекундно проходило по 26 тысяч кубометров. Всего в этом году пик максимальных сбросов продлился неделю.