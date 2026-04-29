



В Волгограде на фоне новостей о сокращении 150 магазинов сети «Л’Этуаль» ищут нового арендатора для одной из старейших торговых точек на Комсомольской, 10.

За 460 тысяч месяц волгоградцам предлагают помещение площадью 222 квадрата, в котором долгие годы стояли стеллажи с косметикой и парфюмерией. В размещенном на популярной платформе объявлении собственник акцентирует внимание на витринном остеклении, свободной планировке и сформированном годами потребительском трафике.

Указанная в объявлении управляющая компания «Р7 Групп» сдает в аренду и другие торговые площади, прежде занимаемые магазинами «Л’Этуаль». Подобные объявления размещены также в Нижнем Новгороде, Курске, Красноярске и в Якутске.

Уже в этом году косметическая сеть, сообщают «Известия», планируют закрыть 150 магазинов в разных городах страны. Какие именно торговые точки попадут в «черный список», пока не сообщается.

Решение об оптимизации эксперты связывают не только с переходом покупателей в безграничный мир «онлайна», но и со снижением покупательской способности.

Відзначимо, що з початку року волгоградські торгові центри попрощалися відразу з кількома магазинами колись популярних мереж.

Фото сгенерировано с помощью ИИ