В Волгограде задерживаются рейсы в Казань и Калининград





В Волгограде вслед за отложенным на всю ночь московским рейсом задерживаются и вылеты в другие направления.

На четыре часа позже запланированного в аэропорту «Сталинград» приземлится рейс авиакомпании IKAR из Казани. Вместо 10:40 его встретят в Гумраке только в 14:40. Корректировать свои планы придется и пассажирам, вылетающим сегодня в Калининград. Вместо заявленных в билете 11:40 самолет взмоет в небо в 15:40.

Напомним, что в начале недели в Волгограде массово задерживались московские рейсы. Из-за выпавшего в столице снегопада самолеты отправлялись в пункты назначения с многочасовой задержкой. Так, рейс авиакомпании «Победа» со вчерашнего вечера на сегодняшнее утро - в городе на Волге он приземлился в 6:05 вместо 21:25 вторника, 28 апреля.

