Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.
В Волгограде изменились правила сдачи ЕГЭ: рассказываем о нововведениях

Волгоградским школьникам станет не только сложнее сдавать ЕГЭ, но и поступать в вузы, ведь число мест на некоторые направления сократилось как на бюджетной, так и на платной основе. Подробнее обо всем – в материале ИА «Высота 102».

Сколько нужно получить за экзамен?

Для того, чтобы окончить школу и получить аттестат, школьникам нужно набрать совсем немного – 24 балла по русскому языку и 27 – по профильной математике. Но шансы на поступление в вуз с минимальными баллами сегодня равны нулю, ведь в учебных заведениях установлены свои «нижние границы» - не меньше 40 баллов за экзамены по истории, иностранным языкам, литературе, биологии и химии. 

С техническими направлениями - несколько строже. Так, рассчитывать хотя бы на платное место в университете вчерашний школьник может с, как минимум, 46 баллами по информатике и с 41 – по физике.

Пересдача станет проще? – Нет, просто быстрее

До завершения приемной кампании в вузах у школьников появится возможность пересдачи одного предмета по выбору. Правда, торг в этом случае будет неуместен – соглашаясь на повторное написание экзамена, выпускник навсегда прощается со своим прежним результатом.

В случае с обязательными предметами все будет немного проще. Если набранных ребенком баллов не хватит даже для получения аттестата, ему разрешат вновь написать ЕГЭ либо в летние резервные дни, либо в сентябре.

Без репетиторов не обойтись?

Незадолго до окончания приема заявлений на сдачу ЕГЭ тысячи школьников со всей страны получили крайне неприятный сюрприз. Оказалось, что часть российских вузов частично изменила список экзаменов, требуемых для поступления на те или иные направления. Так, обязательным для поступления на большинство инженерных специальностей в этом году стало ЕГЭ по физике. На многих гуманитарных направлениях экзамен по обществознанию заменили на историю. Изменения, сообщали «Известия», коснулись 48 направлений обучения.

На резко обострившийся спрос рынок ответил повышением цен на услуги репетиторов. По информации портала SuperJob, в неделю в семье будущего выпускника тратят на подготовку к экзаменам около шести тысяч рублей. При этом услугами репетиторов пользуются больше половины одиннадцатиклассников.

К слову, установленная педагогом цена за занятия еще не гарантирует качественного результата, признают многие преподаватели.

За время работы я не раз убеждался, что искать репетиторов через сайты объявлений – гиблое дело. За громкими обещаниями скрывается, как правило, банальное рвачество. Три года назад выпустившись из Пензенского технического университета, репетитор вдруг объявляет себя опытным и проверенным. С чего вдруг этот человек будет опытным после трёх лет работы? И кем он был проверен? – рассуждал в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» волгоградский педагог Сергей Тынянкин. – Я очень часто встречаюсь с учениками, которые клюнули на подобные предложения. Вот вам свежий пример. Две девчонки потратили на занятия больше года и огромную кучу родительских денег, а на пробном экзамене в Москве из возможных 80 баллов набрали 5 или 6. Надо ли говорить, какой шок испытали и они сами, и их близкие. Они же занимались с репетитором! Такие специалисты, само собой, размещают в объявлениях хвалебные отзывы о своей работе. Однако как пишутся такие отзывы, ни для кого не секрет.

Мест станет меньше

Бюджетные места Министерство науки и высшего образования добавило на направления, наиболее востребованные на современном рынке труда – 1169 мест будущим инженерам, 594 – специалистам в сфере сельского хозяйства и еще 166 – школьникам, выбравшим медицину, а также математические и естественные науки.

В то же время сразу по нескольким гуманитарным направлениям набор сократился не только на бюджет, но и на платную основу.

11:17
Приговор по делу об убийстве судьи Василия Ветлугина огласят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцам рассказали о новых законах, вступающих в силу в мае 2026 годаСмотреть фотографии
11:00
Заметили среди сотен лиц: в Волгограде на вокзале нашли ушедшего из дома пенсионераСмотреть фотографии
10:42
2000 флагов украсили улицы Волгограда перед 9 МаяСмотреть фотографии
10:28
Вратарь «Ротора» Никита Чагров назван лучшим игроком ФНЛ‑2025Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде возьмут на контроль продажу и назначение БАДовСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде на площадке ЦПКиО пройдут антитеррористические ученияСмотреть фотографии
09:59
Мемориальную доску «лучшему мэру» откроют под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:58
Волгоградский суд пресек претензии банка к сестре погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:35
Геомагнитные возмущения подпортят волгоградцам подготовку к майским праздникамСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом запретят посещение лесов из-за химобработки деревьевСмотреть фотографии
09:15
Россельхознадзор забраковал произведенное под Волгоградом куриное филеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде готовят к закрытию один из старейших магазинов «Л’Этуаль»Смотреть фотографии
08:37
Волгоградская область присоединится к эксперименту с передвижными аптекамиСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде изменились правила сдачи ЕГЭ: рассказываем о нововведенияхСмотреть фотографии
07:26
В Волгоградской области ликвидировали украинские беспилотникиСмотреть фотографии
06:59
От ротавируса до брюшного тифа: начавшийся паводок грозит волгоградцам серьезными болезнямиСмотреть фотографии
06:38
Мастер шиномонтажа рассказал, стоит ли спешить с «переобувкой» машин в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде задерживаются рейсы в Казань и КалининградСмотреть фотографии
06:04
В Волгоградской области отменили действовавший более семи часов режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
23:23
Об угрозе атаки БПЛА предупредили жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
22:00
Рейс из Москвы в Волгоград перенесен с 28 на 29 апреляСмотреть фотографии
21:29
Волгоград Арена завоевала несколько престижных наградСмотреть фотографии
21:00
Легенды волгоградского спорта. Владимир ИвановСмотреть фотографии
20:41
Музею в Волгограде передали картины на осколках ракет из БелгородаСмотреть фотографии
20:10
Судимый волжанин под камерой вынес шампуни в штанахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
На Мамаевом кургане изменили маршрут смены Почетного караулаСмотреть фотографии
19:40
Маршрутку №31к пустили к ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:16
Волгоградцев предупредили об аферистах в мобильных играхСмотреть фотографии
18:22
В МБУ «Волгоградзеленхоз» по-тихому сменили директораСмотреть фотографии
 