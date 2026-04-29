



Риск заражения кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями вырос в Волгоградской области из-за начавшегося паводка.

- Загрязнение воды бактериями и вирусами повышает вероятность заболевания брюшным тифом, дизентерией, гепатитом А, норо- и ротавирусом, - сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Во время паводка из-за попадания в водоемы грызунов с затопленных участков не исключено и заражение такими заболеваниями, как туляремия и лептоспироз.

Отчитываясь о контроле за состоянием воды, специалисты Роспотребнадзора заявляют и о готовности инфекционных больниц к массовому потоку пациентов.

- Наши специалисты оценили готовность госпитальной и лабораторной базы на случай массовых обращений пациентов, а также проверили готовность к развертыванию пунктов временного размещения при возможном отселении людей из затопленных территорий, - прокомментировали в ведомстве.

На время разлива волгоградцам советуют как минимум не пить воду из-под крана и тщательно промывать руки после похода в туалет или контакта с животным. До окончания паводка табу накладывается и на раннее открытие купального сезона.

- При появлении первых симптомов болезни – температуры, рвоты, жидкого стула – не пытайтесь лечиться самостоятельно, а сразу же обращайтесь за помощью врачей, - настаивают в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Фото Павла Мирошкина