Россельхознадзор выявил нарушения в ветеринарных сопроводительных документах на площадке юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, в организации оформили документы на куриное филе грудки на основании аннулированного сертификата. Причина аннулирования - несоответствие требованиям технических регламентов таможенного союза в пищевой продукции. В связи с этим продукцию нельзя считать безопасной.