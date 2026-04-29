В Волгоградской области ликвидировали украинские беспилотники





Волгоградская область вновь подверглась налету украинских БПЛА. Об уничтожении в регионе дронов ВСУ сообщили в Минобороны.

Целями для очередной террористической атаки сегодняшней ночью стали Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области, а также Республика Крым. Режим беспилотной опасности на фоне работы расчетов ПВО действовал и в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях. Всего же над атакованными регионами страны уничтожили 98 БПЛА самолетного типа.

Об угрозе атаки смертоносными летательными аппаратами волгоградцев предупредили накануне вечером. О снятии режима беспилотной опасности стало известно в 5:54.

