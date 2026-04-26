



Владимир Кадин был убит на летней веранде ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в августе 2011 года. Киллер выстрелил ему в затылок, а затем — в спутницу, попав ей в плечо. Охранники Кадина бросились в погоню. На Советской улице у магазина «Охота и Рыбалка» произошла перестрелка. Убийца был застрелен.

Следственно-оперативная группа (СКР, угрозыск, ФСБ) изъяла гильзы и два пистолета — охранника и преступника. Последний был вооружён газовым пистолетом «Иж», переделанным для стрельбы боевыми патронами. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ.





Версии

Среди версий — кровная месть и передел сфер влияния.





Кровная месть связана с убийством Рустама Эльмурзаева в апреле 2010 года около кафе Mojo. Конфликт начался из-за приветствия чеченца олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, находившейся в компании Кадина. Эльмурзаев открыл огонь из травматического пистолета, но это ему не помогло — он был до смерти забит руками и ногами. Впрочем, суд Дзержинского района Волгограда не стал строго наказывать виновных. Джамол Исмаилов и Андрей Толстой, обвинение которым было переквалифицировано с причинения тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего (ст. 111 УК РФ), на превышение пределов необходимой самообороны (ст. 114 УК РФ), в январе этого года получили по году колонии поселения.

Пока шло разбирательство, представители тейпа Эльмурзаевых объявили о кровной мести. И в сентябре 2010 года она, похоже, состоялась — выстрелами из автомата был тяжело ранен участник потасовки у Mojo, кандидат в мастера спорта по боксу Владислав Трещев, проходивший по уголовному делу свидетелем (именно в него попали травматические пули, выпущенные Рустамом Эльмурзаевым у Mojo).





Я помню тот вечер у Mojo. Запах пота и страха, крики, звон разбитого стекла. Кадин тогда вышел из кафе с гордо поднятой головой, будто ничего не произошло. Но я-то знал: это только начало. Кровь всегда требует крови.

Охота на Кадина

Владимир Кадин официально занимался гостиничным, ресторанным и охранным бизнесом, торговлей нефтепродуктами и недвижимостью. До того он был соучредителем нескольких игровых залов. Увлекался боксом и являлся зампредом областной федерации бокса. С 90-х годов силовики называли его «ночным губернатором региона». С его мнением считались все: от криминальных авторитетов и воров в законе до политиков и чиновников.

Охота на Кадина началась задолго до конфликта в Mojo. В августе 1992 года его легко ранили выстрелом из пистолета. Через месяц пытались застрелить уже из обреза. В начале следующего года машину авторитетного спортсмена изрешетили из автомата, однако он не пострадал. В 1995 году джип Кадина снова попал под автоматный обстрел — были ранены его попутчики, но сам он остался невредим. Потом в него стреляли из гранатомёта — и снова неудачно.

Всего было семь покушений. В последние годы «ночной губернатор» передвигался исключительно на бронированной машине в сопровождении усиленной охраны. Я видел эти кортежи — чёрные «Мерседесы», тонированные стёкла, вооружённые люди в костюмах. Они проезжали по улицам, и люди расступались, будто перед царём.

Тени прошлого

По словам моего собеседника в УФСБ, желать смерти Кадина могли не только кавказцы, но и криминальные авторитеты, которые давно хотели поставить на Волгоград своего «смотрящего».

— Сильных партнёров по разным причинам у Владимира Кадина в последнее время не осталось, — сказал он мне тогда, закуривая сигарету. — Поэтому не исключено, что его убийство связано с переделом сфер влияния.

Другие источники полагают, что в устранении Кадина могли сойтись интересы нескольких групп. Волгоградским адвокатом Русланом Гусевым было сказано:

— Как только будет идентифицирован исполнитель, следствие должно быстро определить его связи и заказчика. Потому что киллеры не свободные радикалы, как правило, они привязаны к каким-то группам.

Я сидел в своём кабинете, листая папки с делами. На стене висела карта города, испещрённая красными метками — места преступлений, точки влияния, зоны контроля.

Каждая метка — чья-то сломанная жизнь, чей-то страх, чья-то смерть.





Чтобы было понятно…

С начала 90-х годов Волгоградская область считалась «красным поясом», «ментовским регионом». Это значит, что воры в законе не могли влиять на внутреннюю ситуацию. Почему? Да потому, что слишком принципиальную и жёсткую позицию заняли местные правоохранительные органы, да и бизнес сообщество совместно с авторитетными бывшими спортсменами не давали пришлым устанавливать свои законы и порядки. К тому же в городе очень развита промышленность, контролировать которую даже самым коронованным на нарах особам весьма проблематично.

Сделаем предположение, что Кадин был одним из тех, кто ставил заслон присылаемым от воровского сообщества «смотрящим». А они рвались к нам из Москвы и Ростова, рвались, чтобы откусить от местного пирога. Кадин был явным противником наркоторговли, и это не нравилось тем, кто зарабатывал на продаже и транспортировке зелья. Разумеется, у него появились могущественные враги.





Но, как бы там ни было, Кадин, что называется, был в нашей области тем самым бетонным барьером, который, в том числе, не давал проникнуть извне криминальным структурам. Контролировал определённый бизнес? Наверное, да. Решал определённые вопросы силовыми методами? Безусловно! Имел широкие коррупционные связи? А как же! Но… Раз правоохранители, всё это зная, не брали его в разработку, значит, так было нужно. Значит, стороны смогли договориться. Договориться, как это ни парадоксально звучит, на общее благо. И ещё один парадокс. Слово авторитетного Кадина было «законом». А он не беспредельничал.

Роковой вечер

Вечером 18 августа Кадин с телохранителями прибыл в ресторан «Фасоль» на улице Чуйкова. Он сидел на открытой террасе спиной к дороге и беседовал со своей давней знакомой — 41-летней предпринимательницей Аллой Дьяконовой. Она и увидела, как сзади к Кадину подошёл человек и выстрелил буквально в упор в затылок её визави. Дама не успела отреагировать, поскольку почувствовала боль в плече. Пуля, попавшая в Кадина, прошла навылет и ранила женщину в плечо. Она тут же встала из-за стола, поймала такси и попросила отвезти её в больничный комплекс. Здесь Дьяконову срочно прооперировали. Тем временем охранники Кадина бросились за киллером, который рванул наутёк через территорию школы №19, перемахнул через ограду. При этом молодой человек отстреливался, стреляли и секьюрити. В перестрелке убийца погиб.





Одна из работниц ресторана сообщила, что видела молодого человека, застрелившего авторитета, на протяжении двух недель в своём заведении. Якобы он ежедневно приходил сюда, заказывал обед и, расплатившись, уходил. 18 августа он тоже поел, вышел из кафе и стал прохаживаться неподалёку, делая вид, что разговаривает по телефону. Когда охранники Кадина перестали обращать на него внимание, молодой человек и произвёл выстрел.

Вопросов больше, чем ответов

Как получилось, что Кадина посадили затылком к дороге, не в глубину кафе, а с самого края? Как будто подставляя его под выстрел. Говорят, ему в своё время неоднократно советовали усилить охрану. Но он любил окружать себя собратьями из своей спортсменской среды. А ведь профессиональная охрана — это не только умение быстро и чётко отреагировать в чрезвычайную минуту. Это и большая работа по обеспечению безопасности в превентивном плане.

Когда отслеживаются вдруг зачастившие лица — а гражданин, оказавшийся киллером, по словам очевидцев, появлялся у пресловутого кафе на набережной в течение двух последних недель, а накануне убийства «тёрся» здесь не один час. Когда берутся в разработку даже незначительные угрозы…

Какая-то слишком простецкая картина получается. Киллер после выстрела в Кадина бросается бежать, даже не предприняв попытки «вывести из строя» охранников. При этом явно зная, что они при оружии и что так просто уйти не дадут. Значит, надеялся, что его кто- то прикроет? Есть и такое предположение. Ходят слухи, что по охранникам, настигавшим киллера, кто-то повёл огонь из пришкольного садика, заставив их залечь. И что это именно он, а не охранники, выстрелом в голову добил раненого в ногу киллера…





Смущает наряд киллера, а известно, что это 30-летний русский мужчина. В белой майке удирать в темноте? Да ещё и в шлепанцах?! Бред какой-то! Как и бредовой кажется идея взять с собой на «дело» переделанный пистолет «ИЖ».

Я сидел в своём кабинете, разложив перед собой фотографии с места преступления. На одной — тело киллера, раскинувшееся у ограды школы. На другой — следы перестрелки: гильзы, выбоины в асфальте, пятна крови. Что-то здесь не складывалось. Слишком много «случайностей», слишком много вопросов без ответов.

Странности дела

Место убийства. Открытая терраса ресторана «Фасоль» — не самое безопасное место для человека с репутацией Кадина. Почему он выбрал именно его? Почему сел спиной к дороге, подставляя затылок? Это похоже на ловушку. Или на предательство.

Киллер. 30-летний русский мужчина в белой майке и шлепанцах — это не портрет профессионального убийцы. Профессионалы не светятся две недели подряд в одном и том же месте. Они не оставляют следов. Они не дают себя поймать.

Оружие. Переделанный газовый пистолет «ИЖ» — странное оружие для ликвидации такой фигуры, как Кадин. Это не «Вальтер», не «Макаров», не автомат. Это будто бы намёк: «Смотри, как просто оказалось тебя достать».

Погоня. Почему киллер побежал, а не попытался нейтрализовать охрану сразу? Он знал, что его догонят. Он знал, что будет перестрелка. Но он всё равно побежал — как будто у него был план отхода. Или тот, кто должен был его прикрыть.

Смерть киллера. По официальной версии, его застрелили охранники Кадина. Но ходят слухи, что огонь вёлся ещё откуда-то — из пришкольного садика. И что добил раненого в голову кто-то другой. Зачем? Чтобы он не заговорил.

Я достал из сейфа папку с пометкой «Кадин» и перечитал показания свидетелей. Одна деталь бросилась в глаза: работница ресторана видела киллера в заведении две недели подряд. Он приходил, ел, уходил. Наблюдал. Изучал маршруты, привычки, охрану. Это не работа любителя. Это подготовка. Но тогда почему такой нелепый наряд? Почему такое оружие?

Версии от народа

Правоохранительные органы пока, по понятным причинам, не озвучивают версии случившегося. Зато в народе — осведомлённом и не очень — ходит масса предположений.

1. Ошибка киллера. Киллер стрелял не в Кадина, а в его собеседницу Аллу Дьяконову. В последний момент дрогнула рука. А поскольку она — фигура не столь значимая, и убийца был из разряда полулюбителей. Отсюда и ненадёжный пистолетик, и странный прикид, и непрофессиональное поведение… Но зачем вообще было стрелять в Дьяконову? Что она могла знать?

2. Народный мститель. Кадину отомстил за что-то киллер одиночка, обиженный на авторитета. Может, потерял бизнес, может, семью, может, свободу. Но тогда почему он выбрал такой публичный способ? Почему не нож в тёмном переулке?

3. Месть за Эльмурзаева. Смерть Кадина связана с апрельскими событиями у ночного клуба «Mojo», который, по слухам, принадлежал Владимиру Кадину. Тогда погиб Рустам Эльмурзаев из влиятельного чеченского тейпа. Позже был ранен Владислав Трещев — свидетель по делу. Чеченцы не прощают таких вещей. Но почему тогда убили именно сейчас? Прошло больше года.

4. Передел власти. Московская и (или) ростовская криминальные группировки расчищают дорогу в Волгоград. Пока был жив Кадин, этого случиться не могло. Он блокировал наркотрафик, не пускал чужих «смотрящих». Его смерть — сигнал: теперь можно заходить.

5. Месть Анатолия Рогова. Толясик, крупный наркоделец, вышел из колонии. По слухам, его могли «короновать» и назначить «смотрящим» по Волгограду. А посажен он был, опять же по слухам, не без помощи Кадина. Личная вендетта плюс бизнес интересы — гремучая смесь.

6. Внутренний раскол. Возможно, Кадина убрали свои же. Кто-то из ближайшего окружения решил, что пора брать власть в свои руки. Слишком много денег, слишком много влияния — и всё в одних руках.

7. Игра силовиков. Самая опасная версия. Что, если убийство — часть большой игры? Что, если кто-то наверху решил убрать Кадина, потому что он стал слишком независим? Слишком влиятелен. Слишком опасен.





