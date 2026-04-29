Под Волгоградом запретят посещение лесов из-за химобработки деревьев





В Михайловске специалисты ГО ЧС рассказали подробности о предстоящей массовой обработки химикатами лесов от вредителей. По данным властей, работы будут проводиться с 10 по 31 мая и охватят 1,1 тыс. га насаждений.

Опрыскивание назначено на территориях хвойных насаждений Рахинского, Михайловского сельского и Безымянского участковых лесничеств, препаратом, который содержит два действующих вещества, это клотианидин и зета-циперметрин.

На период обработки приказом облкомприроды введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Также под запрет попали заготовка древесины, уход за деревьями и лесовосстановление. Предостерегают эксперты волгоградцев и от сбора грибов и ягод.

Используемые препараты имеют 1-й класс опасности и токсичны для многих живых организмов. Пчеловодам рекомендуется заранее вывести ульи на расстояние 4-5 километров от обрабатываемых территорий.

Напомним, как ранее сообщала редакция, помимо Михайловки в 2026 году обработаны будут леса в Арчединском, Быковском, Калачевском, Подтелковском, Иловлинском и Старополтавском лесничествах. Порядка 1,5 тыс. га будут обработаны наземным способом и 2,1 тыс. га с помощью авиации. С помощью сильнодействующих препаратов специалисты пытаются остановить распространение пилильщика. На всех участках запланированные мероприятия должны завершиться до 16 июня.

