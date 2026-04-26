332 кг рыбы из брошенных сетей спасли в Волгоградской области

Всероссийский день без сетей завершился в Волгоградской области богатым уловом. Сотрудники Цимлянского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов извлекли из водоемов 251 фрагмент брошенных сетных орудий лова.

- 332 кг водных биоресурсов удалось спасти, с наименьшими повреждениями рыба была выпущена в естественную среду обитания, - сообщили инспекторы рыбоохраны.

Брошенные сети извлечены в акватории Бабанинского, Красноярского и Ромашенского залива Цимлянского водохранилища, а также в устье рек Аксай-Есауловский, Чир, Лиска, Мышкова в границах Волгоградской области.

