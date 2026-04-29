



Геомагнитные возмущения подпортят настроение метеозависимым волгоградцам накануне майских праздников.

Головную боль не только от количества рабочих задач горожане могут ощутить уже завтра, 30 апреля. По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения достигнут 4 баллов. Впрочем, уже 1 мая ситуация стабилизируется.

Оставшиеся праздничные дни волгоградцы, болезненно реагирующие на магнитные бури и их предвестники, проведут без оглядки на прогнозы. В следующий раз вспомнить о реакции организма жителям придется лишь к середине месяца – серьезные бури ожидаются 15 и 16 мая.

Волгоградские врачи подтверждают, что люди с хроническими заболеваниями могут реагировать на изменение геомагнитной обстановки, однако советуют не жить предвкушением «плохих» дней, а также не искать спасительной волшебной таблетки.

