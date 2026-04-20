



В оранжерее волгоградского ботанического сада в Волжском накануне, 19 апреля, завершилась выставка «Чувство цвета – дыши летом!». Она продлилась неделю и ее посетили 2,5 тысячи человек, что на 56% больше, чем в прошлом году, сообщили в облкомприроды.

Гости увидели 150 тысяч цветов разных видов и сортов и получили консультации специалистов.



Специалисты для оформления выставки использовали контейнерное озеленение, сочетали садовые растения с видами природной флоры, сделав ставку на сложные оттенки — кремовые, молочные, сине-зеленые — вместо ярких однотонных красок.







Фаворитами гостей стали петунии, бархатцы, анютины глазки, антирринум, вербены, гацании, сальвии и гортензии.

К слову, для любителей цветов и растений в оранжерее готовят новые экспозиции. В частности, здесь собираются открыть лимонарий, где можно будет познакомиться с многообразием цитрусовых культур.



