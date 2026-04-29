Вратарь «Ротора» Никита Чагров назван лучшим игроком ФНЛ‑2025





Вратарь волгоградского «Ротора» Никита Чагров признан лучшим игроком Первой лиги 2025 года по версии телеканала «Матч Премьер». Награда присуждена по итогам совместного голосования зрителей и экспертов, а диплом спортсмену вручил исполнительный продюсер «Матч Премьер» Максим Демков.

Никита Чагров, родившийся 24 апреля 1995 года в Москве, – габаритный голкипер ростом 201 см, выступающий за «Ротор» под номером 13. Помимо футбольных навыков, спортсмен свободно владеет английским языком.

Карьерный путь Чагрова включает выступления за «Ростов», «Чайку», «Авангард» (Курск), «Тамбов», исландский «Коурдренгир» и казахстанский «Окжетпес». В 2024 году он перешёл в «Ротор», с которым по итогам сезона добился повышения в классе. Уверенная игра Никиты на последнем рубеже стала одним из ключевых факторов успеха команды в Первой лиге.





Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»