



Наблюдая за апрельской погодой, многие автомобилисты невольно задумываются – а не поторопились ли они со сменой резины? И, может, промедление сыграло бы им только на руку? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с мастером шиномонтажа.

Однозначного ответа на вопрос о выгодах и возможных потерях у шиномонтажников сегодня, пожалуй, нет. Слишком много факторов следует учитывать при оценке состояния покрышек – и погоду на улице, и стиль вождения, и частоту поездок.

– Точно можно сказать, что те, кто до сих пор ездит на зимней резине, немногое потеряли. Немного выиграли и водители, которые переобулись заблаговременно, – отвечает собеседник ИА «Высота 102». – Учитывая, какие катаклизмы случились накануне в Москве, мы не удивимся, если погода в Волгоградской области обновит какие-то рекорды.

Водителям, которые готовятся к дальним поездкам накануне майских праздников и размышляют о смене покрышек, советуют держать стратегическую паузу.

– Всем, кто еще не «переобулся», а таких, по моим личным наблюдением, в среднем 15-20% от общего числа водителей, не стоит бежать в шиномонтажки прямо сейчас, – заключает мастер Андрей. – Лучше присмотреться к прогнозу тех регионов, по территории которых вы будете проезжать – местами можно попасть в погодный фронт. Одним словом, если не спешили до сегодняшнего дня, то спешить пока и не стоит.

Апрель 2026-го еще до его завершения назвали самым холодным за последние шесть лет. Вторую неделю подряд волгоградские синоптики предупреждают волгоградцев о ночных заморозках – температура воздуха в отдельных районах опускается до трех градусов мороза. По словам специалистов, рассчитывать на долгожданное потепление волгоградцы могут лишь после завершения первых трехдневных выходных.

