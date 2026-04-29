



Захватывающую драку вороны с крысой во дворе многоквартирного дома в Советском районе Волгограда снял на видео местный житель. Волгоградцу в буквальном смысле улыбнулась удача, так как подобного, как признался сам автор видео, он никогда не видел.

— Вот это бои без правил! Я такого не видел еще! – говорит голос за кадром.

На записи видно, что битва между крысой и вороной развернулась вблизи входа в пункт выдачи маркетплейса, который расположен на первом этаже многоквартирного дома по ул. Родниковая, 18 в Советском районе.

Птица явно ощущала свое превосходство, так как справлялась с грызуном почти играючи. Ворона клевала своего соперника и таскала за хвост, а на последних секундах видео даже подняла в воздух на несколько сантиметров. Крыса периодически огрызалась и пыталась убежать от вороны, но та ловко уворачивалась и ловила грызуна за хвост.

Напомним, что в Волгограде вороны с крысами выясняют отношения регулярно. В мае 2025 года волгоградцу также удалось снять на видео драку вороны с огромной крысой на проспекте Ленина в Центральном районе. Ворона сначала наблюдала за грызуном с забора, а потом пошла в атаку. Получив несколько ударов клювом, крыса убежала.

Видео: Жесть Волжский / МАКС





