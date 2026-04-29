«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы. Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину. Сергею Шпаку вменяют...
«Всё дно в тушках»: под Волгоградом на реке Лиске из-за урагана произошёл мор 213 тыс. карасей

29.04.2026 15:20
В Суровикином районе Волгоградской области на реке Лиске произошёл массовый мор рыбы. ЧП случилось на участке в границах железнодорожного моста и хутора Бурацкий. Жители последнего забили тревогу и засняли апокалиптичную картину на видео.



- Всё дно в тушках. Просто сплошной поток. В таком же состоянии река метров на тридцать в одном направлении и ещё на сотню в другом, - рассказал очевидец.

Пугающие метаморфозы произошли с рекой в ночь на 25 апреля. Сразу же после поступления сообщений на месте побывали инспекторы Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства. По информации экспертов, массовый мор рыбы вызвало стечение природных циклов и погодных факторов. Роковую роль сыграл штормовой ветер, обрушившийся на регион 24 апреля.

- В субботу работали на месте вместе с учёными Средневолжского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На реке Лиске нет промышленных предприятий. Какое-либо воздействие человека на произошедшее нами было исключено. По итогу анализа отобранных проб удалось установить, что массовый мор рыбы произошёл из-за такого природного явления, как нагонная волна, - отметил начальник Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Максим Воробьёв.

Река Лиска впадает в Цимлянское водохранилище, откуда 24 апреля сильнейшие порывы ветра начали загонять воду вверх по течению, сформировав волну порядка 1 метра. Произошедшее наложилось в преднерестовый период. Как результат, рыба, поддавшись инстинктам, зашла во внезапно наполнившееся русло.

- Основная масса – это карась. Когда ветер сменил направление, вода очень быстро вернулась в водохранилище, а рыба зайдя в балку чуть левее железнодорожного моста попала в ловушку, оказавшись в обезвоженном состоянии и погибла, - добавил руководитель.

В общей сложности во время нагона воды карась успел проплыть вверх по руслу порядка пяти километров. По информации специалистов, массовая гибель рыбы после нагона воды хоть и оставляет удручающее впечатление, но не является чем-то необычным.

- Такое каждый год происходит то в Ростовской области, то в Астрахани, то в Краснодарском крае.

По словам специалиста, в советское время к спасению погибающей рыбы весной привлекали местных школьников. Отряды постоянно патрулировали участки нерестилищ, где довольно быстро уходит паводковая вода, оставляя рыбу в ловушке, и помогали переносить её в основной водоём. Сейчас же юридически привлечь к этой работе несовершеннолетних довольно сложно, да и далеко не каждый учитель возьмёт на себя ответственность за ребят во время подобных походов.

Как результат – большая часть рыбы, попав в ловушку, в настоящее время погибает. Такая же судьба постигла и карасей, зашедших в реку Лиску. Прибывшие на место сотрудники Росрыболовства и учёные вынуждены были лишь констатировать замор.

Согласно результатам фиксации, мёртвыми тушками было устелено русло высохшего ерика шириной от 0,5 до 3,5 метров, протяжённостью без малого полкилометра, слоем от 7 до 13 сантиметров. Площадь участка с погибшей рыбой порядка 956 кв. метров.

Отметим, объём замора оказался настолько велик, что поштучно подсчитать количество погибшего карася не представляется возможным, и специалисты смогли установить приблизительный масштаб произошедшего лишь по усреднённому показателю на основе выборочных замеров. На 1 кв. метр в среднем приходилось порядка 223 тушек погибшей рыбы размером от 6 до 17 сантиметров. В целом же, по данным экспертов, погибло порядка 213188 штук карася. 

Ранее о публикации в соцсетях видео с замором сообщало сетевое издание Volganet.net.

Видео и видео: Рыбалка в Волгоградской области / VK.СOM

18:38
Опасность «малой чумы» сохраняется в 32 районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградским ветеранам выплатят в честь Победы по 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:01
Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре БилайнаСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде Сарептский путепровод готовят к укладке нового асфальтаСмотреть фотографии
16:24
Количество жертв в ДТП с «перевертышем» под Волгоградом выросло до трехСмотреть фотографии
16:11
Угробивший 7-летнего сына в пьяном ДТП житель Волгоградской области предстанет перед судомСмотреть фотографии
15:59
Волгоградские пекари вывели регион в тройку лидеров ЮФОСмотреть фотографии
15:43
Тащил в обнимку: в Волжском похищение пасхального «кулича» попало на камеруСмотреть фотографии
15:20
«Всё дно в тушках»: под Волгоградом на реке Лиске из-за урагана произошёл мор 213 тыс. карасейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Виновников нефтяного загрязнения обязали выплатить в казну Волгограда 87 млн рублейСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области заведующая детсадом устроила на работу родственную «мертвую душу»Смотреть фотографии
13:52
Вдова фронтовика из Ингушетии добилась в Волгограде выплаты «президентских»Смотреть фотографии
13:26
Природные парки Волгоградской области открывают турсезонСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апрелеСмотреть фотографии
12:54
«Работаем на тех же участках»: в Светлоярском районе продолжаются поиски попавшего в шторм рыбакаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перейдут на летний режим работы: расписаниеСмотреть фотографии
12:04
Плату за парковку в центре Волгограда отменят на шесть днейСмотреть фотографии
11:45
«Такого еще не видел!»: в Волгограде схватка крысы и вороны за территорию попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Приговор по делу об убийстве судьи Василия Ветлугина огласят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцам рассказали о новых законах, вступающих в силу в мае 2026 годаСмотреть фотографии
11:00
Заметили среди сотен лиц: в Волгограде на вокзале нашли ушедшего из дома пенсионераСмотреть фотографии
10:42
2000 флагов украсили улицы Волгограда перед 9 МаяСмотреть фотографии
10:28
Вратарь «Ротора» Никита Чагров назван лучшим игроком ФНЛ‑2025Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде возьмут на контроль продажу и назначение БАДовСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде на площадке ЦПКиО пройдут антитеррористические ученияСмотреть фотографии
09:59
Мемориальную доску «лучшему мэру» откроют под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:58
Волгоградский суд пресек претензии банка к сестре погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:35
Геомагнитные возмущения подпортят волгоградцам подготовку к майским праздникамСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом запретят посещение лесов из-за химобработки деревьевСмотреть фотографии
 