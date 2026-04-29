



В Суровикином районе Волгоградской области на реке Лиске произошёл массовый мор рыбы. ЧП случилось на участке в границах железнодорожного моста и хутора Бурацкий. Жители последнего забили тревогу и засняли апокалиптичную картину на видео.







- Всё дно в тушках. Просто сплошной поток. В таком же состоянии река метров на тридцать в одном направлении и ещё на сотню в другом, - рассказал очевидец.

Пугающие метаморфозы произошли с рекой в ночь на 25 апреля. Сразу же после поступления сообщений на месте побывали инспекторы Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства. По информации экспертов, массовый мор рыбы вызвало стечение природных циклов и погодных факторов. Роковую роль сыграл штормовой ветер, обрушившийся на регион 24 апреля.

- В субботу работали на месте вместе с учёными Средневолжского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На реке Лиске нет промышленных предприятий. Какое-либо воздействие человека на произошедшее нами было исключено. По итогу анализа отобранных проб удалось установить, что массовый мор рыбы произошёл из-за такого природного явления, как нагонная волна, - отметил начальник Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Максим Воробьёв.

Река Лиска впадает в Цимлянское водохранилище, откуда 24 апреля сильнейшие порывы ветра начали загонять воду вверх по течению, сформировав волну порядка 1 метра. Произошедшее наложилось в преднерестовый период. Как результат, рыба, поддавшись инстинктам, зашла во внезапно наполнившееся русло.

- Основная масса – это карась. Когда ветер сменил направление, вода очень быстро вернулась в водохранилище, а рыба зайдя в балку чуть левее железнодорожного моста попала в ловушку, оказавшись в обезвоженном состоянии и погибла, - добавил руководитель.

В общей сложности во время нагона воды карась успел проплыть вверх по руслу порядка пяти километров. По информации специалистов, массовая гибель рыбы после нагона воды хоть и оставляет удручающее впечатление, но не является чем-то необычным.

- Такое каждый год происходит то в Ростовской области, то в Астрахани, то в Краснодарском крае.

По словам специалиста, в советское время к спасению погибающей рыбы весной привлекали местных школьников. Отряды постоянно патрулировали участки нерестилищ, где довольно быстро уходит паводковая вода, оставляя рыбу в ловушке, и помогали переносить её в основной водоём. Сейчас же юридически привлечь к этой работе несовершеннолетних довольно сложно, да и далеко не каждый учитель возьмёт на себя ответственность за ребят во время подобных походов.

Как результат – большая часть рыбы, попав в ловушку, в настоящее время погибает. Такая же судьба постигла и карасей, зашедших в реку Лиску. Прибывшие на место сотрудники Росрыболовства и учёные вынуждены были лишь констатировать замор.

Согласно результатам фиксации, мёртвыми тушками было устелено русло высохшего ерика шириной от 0,5 до 3,5 метров, протяжённостью без малого полкилометра, слоем от 7 до 13 сантиметров. Площадь участка с погибшей рыбой порядка 956 кв. метров.

Отметим, объём замора оказался настолько велик, что поштучно подсчитать количество погибшего карася не представляется возможным, и специалисты смогли установить приблизительный масштаб произошедшего лишь по усреднённому показателю на основе выборочных замеров. На 1 кв. метр в среднем приходилось порядка 223 тушек погибшей рыбы размером от 6 до 17 сантиметров. В целом же, по данным экспертов, погибло порядка 213188 штук карася.

Ранее о публикации в соцсетях видео с замором сообщало сетевое издание Volganet.net.

