Завод во Фролово заплатил 172 тысячи рублей за черные выбросы

ООО «Донской электрометаллургический завод» во Фролово Волгоградской области оплатило причиненный выбросами вред окружающей среде в сумме 172609 тысячи рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ранее ведомство провело внеплановую проверку предприятия в связи с многочисленными жалобами жителей.

Напомним, фроловчане сообщали о черном дыме, который идет с завода, и о неприятном запахе в его окрестностях. По итогам инспекции были выявлены многочисленные нарушения требований действующего природоохранного законодательства, а также рассчитан вред, причиненный атмосферному воздуху. В настоящее время на контроле Управления находится предписание об устранении ранее выявленных нарушений.