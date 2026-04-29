Мемориальную доску «лучшему мэру» откроют под Волгоградом





Завтра, 30 апреля, в Волгоградской области состоится открытие мемориальной доски Алексею Ивановичу Баркову, бывшего председателя Фроловского горисполкома и главы администрации города. Как сообщили в администрации Фролово, мероприятие пройдет по адресу ул. Революционная, 12, около главного входа в мэрию.

Алексей Барков с 1974 по 1989 годы возглавлял горисполком, а с 1996 по 2000 годы работал главой администрации. Он ушел из жизни в 2021 году. За многолетнюю службу и заслуги перед жителями Алексею Ивановичу присвоено звание Почётного гражданина города Фролово.

Все, кто знал Алексея Ивановича, считают его лучшим мэром города. При нем город активно застраивался, был возведен новый ДК. Алексей Иванович был простым и доступным в общении человеком, в свободное время занимался разведением голубей. Даже после ухода с должности он продолжал участвовать в общественной жизни города и давал ценные советы, которые помогали в развитии города.