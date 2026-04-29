2000 флагов украсили улицы Волгограда перед 9 Мая





В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершены работы по оформлению городских территорий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к памятным датам основные улицы города и путепроводы были украшены флагами, гирляндами, светодиодными консолями и тематическими арт-объектами.

1340 флагов украсили Самарский, Комсомольский путепроводы, Астраханский мост и путепровод по ш. Авиаторов. У Мамаева кургана появились праздничные флаговые конструкции, мобильные флагштоки и арт-объекты. А на Нулевой, Первой и Второй продольных, на проспекте им. Маршала Жукова, улице Исторической флаги появились на световых опорах.

Отметим, что большая часть атрибутики для украшения городских территорий используются уже не первый год. Данные украшения можно было наблюдать в прошлом году.