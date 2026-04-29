



Одиннадцать регионов России — от Волгоградской области до воссоединенных территорий — готовы принять участие в эксперименте по созданию передвижных аптек, закон о которых Госдума приняла во втором и третьем чтениях на прошлой неделе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Аптечные «передвижки» планируют пустить по России с 1 сентября этого года в рамках трехлетнего эксперимента. Основная аудитория эксперимента — жители удаленных деревень и поселков, где крупному бизнесу открывать стационарные аптеки зачастую слишком затратно.

Передвижные аптеки будут являться структурными подразделениями стационарных и смогут работать там, где нет ни обычных аптек, ни ФАПов, ни других организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Открывать стационарные аптеки в таких населенных пунктах для предпринимателей финансово нецелесообразно. В результате граждане вынуждены ездить за десятки и сотни километров в районные центры, чтобы купить даже базовые лекарства.

Передвижные аптеки помогут решить проблему обеспеченности медикаментами жителей отдаленных сел и хуторов.