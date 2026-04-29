Природные парки Волгоградской области открывают турсезон





В природных парках Волгоградской области стартует туристический сезон. Как сообщили в администрации региона, жителям и гостям Волгоградской области доступны 45 туристических маршрутов и экологических троп, туристы могут остановиться на зеленых стоянках, полюбоваться уникальными видами со смотровых площадок, посетить рыболовные базы.

Главным трендом экотуризма в новом турсезоне эксперты называют погружение в природу через расширение краеведческих знаний и представлений о влиянии человека на природу.

– В этом году природные парки Волгоградской области запускают цикл туристско-просветительских проектов, где отдых на природе и знакомство с уникальными природными достопримечательностями сочетается с участием в природоохранных акциях, квестах, экологических праздниках, – сообщили в облкомприроды.

Природный парк «Нижнехоперский» открывает сезон 9 мая автопробегом «От героя к герою». Участники мероприятия проедут по местам боевых действий, узнают о событиях, происходивших здесь в годы войны. Расскажут туристами и о достопримечательностях уникальной природной территории.

В природном парке «Щербаковский» турсезон открывается экопроектом «История – далекая и близкая» – 16 мая в селе Нижняя Добринка участники экскурсии узнают о первой немецкой колонии на Волге, посетят музей «Традиции и быт поселений немцев Поволжья», примут участие в интерактивных заданиях и познакомятся с археологическими находками и артефактами.

Ко дню эколога России – 19 июня – в Щербаковском пройдет заповедный квест «Тайны природного парка «Щербаковский». Участникам квеста – семьям – предстоит решать экологические головоломки, преодолевать полосу препятствий, искать «тайные знаки» природного парка.

Отметим, что развивать экотуризм в Волгоградской области позволяет участие региона в национальном проекте «Экологическое благополучие». С каждым годом в природных парках Волгоградской области становится все больше точек притяжения для туристов – визит-центров, мест для размещения, экологических маршрутов и зон отдыха. Путешественники получают возможность отдохнуть с комфортом, не причиняя вреда окружающей среде.