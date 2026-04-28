Опасные для похода в лес дни назвали в Волгоградской области

В Волгоградской области определены даты обработок лесных массивов от опасных вредителей. В эти дни, как сообщили в облкомприроды, пребывание в лесах и въезд в них будет ограничен в целях обеспечения санитарной безопасности.

Обработки специальными средствами будут проводиться как наземным, так и авиационным способом в период с конца апреля по 16 июня текущего года. В Арчединском, Быковском, Калачевском, Подтелковском, Иловлинском, Михайловском и Старополтавском лесничествах борьба развернется против вредителей лесов: пилильщика-ткача звездчатого, пилильщика-ткача красноголового и пилильщика соснового рыжего.

Наземным способом предстоит обработать 1503,3 га лесов, а авиационным способом – 2109,3 га. В Старополтавском лесничестве авиационная обработка будет проведена дважды. Население и предприятия, которые используют леса, будут оповещены о сроках проведения санитарных обработок. Для каждого лесничества эти даты определены.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!