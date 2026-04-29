



В Светлоярском районе после прекращения шторма продолжились поиски четвертого рыбака, пропавшего еще в пятницу.

- Прямо сейчас наше плавательное средство находится на воде. Поиски продолжаются там же, в Светлоярском районе. Попутно специалисты пытаются определить место крушения лодки, в которой находилось четверо мужчин, - сообщили в ГКУ «Служба спасения».

На рыбалку, обернувшуюся настоящей трагедией, четверо волгоградцев, в том числе глава Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, отправились в пятницу утром. Из-за шторма их лодка перевернулась. Тела троих погибших мужчин – бывшего топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера, водителя Назарова и его приятеля – обнаружили в тот же день. Причиной гибели рыбаков назвали утопление. Никаких других повреждений на их телах не обнаружили.

Поискам четвертого волгоградца, по официально не подтвержденной информации самого Александра Назарова, мешал неутихающий на Волге шторм. По словам водолазов, из-за высоких волн и начавшегося разлива видимость на Волге снизилась практически до нуля.

– Ситуация достаточно сложная, потому что мы не можем определить даже примерных границ поиска – лодка, на которой плыли четверо рыбаков, до сих пор не найдена. Если нам все-таки удастся ее обнаружить, ориентироваться на местности будет значительно проще. Но, учитывая скорость течения и пиковые сбросы воды, смею предположить, что поиски могут затянуться, - рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» руководитель водолазной службы ГКУ «Служба спасения» Дмитрий Печёнкин.

