В Волгограде на площадке ЦПКиО пройдут антитеррористические учения





29 апреля в Центральном районе Волгограда пройдут антитеррористические учения. Площадкой для их проведения станет ЦПКиО.

- В 11:00 с помощью системы звукового оповещения будут отработаны действия работников парка в случае обнаружения угрозы возникновения террористического акта на объектах парка, - уточнили в пресс-службе зоны отдыха.

Отметим, жителей и гостей города организаторы просят сохранять спокойствие. Звуковые оповещения, которые прозвучат несколько раз, не требуют дополнительных действий от рядовых граждан.

