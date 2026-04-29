



В Волжском неизвестный вандал повредил пасхальную композицию и украл один из ее элементов. Как рассказали в администрации городского округа Волгоградской области, происшествие случилось около пяти утра 29 апреля.

Камеры видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина на проспекте Ленина напротив ЦУМа схватил один из «куличей», а потом, в обнимку с похищенным, с трудом, под тяжестью украденного, перешел проезжую часть и скрылся. Скорее всего, у него был сообщник, который контролировал обстановку на небольшом расстоянии. Он также попал на видео.





Напомним, перед Пасхой муниципальные службы города установили композицию из четырех «куличей» и одного яйца в центре. «Куличи» были сделаны из больших бочек, также при изготовлении декоративных элементов были использованы композитные материалы, металл и гипс.



В мэрии подчеркнули, что это был целенаправленный акт вандализма. И призвали к совести тех, кто портит красоту, которую любовно создают творческие люди.