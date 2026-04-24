ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
Пять видов растений признаны опасными для Волгоградской области

Экология 24.04.2026 12:30
В Волгоградской области утвержден перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые рекомендуется выявлять и уничтожать. Исключение составляют лишь леса и особо охраняемые природные территории.

Персонами нон грата в регионе объявлены пять растений. Их список утвердил приказом комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

Первым в перечне указан «Айлант высочайший» (лат. Ailanthus altissima). Это дерево очень быстро растет, очень живучее, имеет пышную крону и отпугивает насекомых, зверей и птиц. Дело в том, что от листьев айланта исходит очень резкий, клоповый запах, который действует удушающе не только на аллергиков и астматиков. В народе это дерево еще называют вонючкой.

Активно распространяется и травянистое растение «Гринделия растопыренная» (лат. Grindelia squarrosa). Особенно гринделия любит обочины дорог, пустыри, берега водоемов и сухие луга. Все другие растения вокруг нее гибнут. Опасна гринделия и для животных, так как содержит токсичный селен.

На третьем месте в перечне – клен американский (ясенелистный). Это растение является агрессивным сорняком, угрожающим местной флоре. Его древесина не представляет никакой ценности и непригодна даже на дрова. Клен американский может выделять фитотоксины и ухудшать качество воздуха.

Чужеродным и опасным для Волгоградской области признан «Споробол скрытотычинковый» (лат. Sporobolus cryptandrus). Это засухоустойчивое растение семейства злаковых также американского происхождения, как и вышеперечисленные виды. Споробол активно размножается, занимает новые территории и может существенно изменять экосистемы.

Последний в списке инвазивных растений – «Эгилопс цилиндрический» (лат. Aegilops cylindrica). Это тоже сорняк, который активно распространяется на полях с зерновыми культурами. Внешне это растение мало чем отличается по виду от озимой пшеницы на первых стадиях развития. Эгилопс может даже скрещиваться с пшеницей, что приводит к появлению гибридов с плохими свойствами по качеству зерна и урожайности.

Фото из архива V102.RU

