Уже по 26: пик мощных сбросов начался на Волжской ГЭС





Сегодня, 21 апреля, на Волжской ГЭС начался период максимальных сбросов. Вплоть до 26 апреля через волгоградский гидроузел будет проходить по 26 тысяч кубометров воды в секунду.

Напомним, режим спецпопуска стартовал на Волжской ГЭС с 8 тысяч кубометров в секунду 11 апреля. С каждым днем объем воды наращивался. После 27 апреля количество воды, проходящей через волгоградский гидроузел, пойдет на спад.

В Росводресурсах ранее скорректировали график спецпопуска на Волгоградском водохранилище и приняли решение начать пиковые сбросы раньше на несколько дней. Это было связано с накоплением больших запасов воды в верховьях Волги.



График спецпопуска разрабатывается с каждым годом для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы. В этом году ожидается, что большая вода дойдет до ериков и озер, которые испытывали недостаток влаги в последние годы.



Ранее сообщалось, что на острове Сарпинский в разлив несколько населенных пунктов оказались отрезанными от грузовой и пассажирской переправ.



