Арбитражный суд Волгоградской области обязал нефтебазу ООО «ГСМ Сервис» в Городищенском районе выплатить более 9 млн рублей за нанесенный вред почвам. Иск к нарушителю природоохранного законодательства подало Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сотрудники межрегионального управления совместно с ОМВД России по Городищенскому району ранее провели проверку по факту загрязнения земельного участка в рабочем поселке Городище в результате деятельности ООО «ГСМ Сервис».

- В ходе осмотра установлено, что на земельном участке имеется котлован, в который осуществляется сброс грунта, загрязненного нефтепродуктами, - сообщили в природоохранном ведомстве. - По итогам проведенных лабораторных исследований, выявлены превышения показателей загрязняющих веществ в почве, площадь загрязненной территории составила 754 кв.м.





Сумма причиненного вреда почве, согласно расчетам, была оценена в 9 187 562 рубля. Однако в добровольном порядке юрлицо эту сумму выплачивать не стало. Тогда был подан иск в суд. Вынесенное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





