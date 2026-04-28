В Волгограде в убийстве охранника промбазы обвинили бывшую зечку

В Волгограде перед судом по обвинению в убийстве охранника промышленной базы в Дзержинском районе предстанет местная жительница, с которой погибший развлекался на своей работе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что в декабре 2025 года женщина освободилась из колонии в Коми, где отбывала наказание за имущественные преступления. С целью трудоустройства она приехала в Волгоград, где познакомилась с охранником промбазы. Мужчина проживал на территории объекта, куда и привел свою новую знакомую.

В течение нескольких дней охранник и его гостья вместе жили и выпивали. Однако 20 декабря между ними произошла ссора, в ходе которой дама схватилась за нож. Она нанесла мужчине несколько проникающих ножевых ранений в шею, грудь и туловище, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.

Фото из архива V102.RU

