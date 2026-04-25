Найдены тела троих погибших рыбаков под Волгоградом, четвертого ищут





Тела троих мужчин, погибших в перевернувшейся лодке, обнаружены и извлечены из воды, поиски четвертого человека и судна продолжаются. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте. По данному факту Волгоградским следственным отделом на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, трагедия произошла накануне, 24 апреля. Известно, что четверо мужчин в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки. В райотдел полиции поступило сообщение, что накануне в 9 утра рыбаки возвращались на лодке домой и перестали выходить на связь.

Тело одного из мужчин было обнаружено около 12:00 ч. на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки.



Как сообщало ИА «Высота 102», в числе пропавших - президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. По предварительным данным, он управлял лодкой.



Накануне были организованы масштабные поиски пропавших, в том числе были задействованы беспилотники.



Напомним, 24 апреля в Волгоградской области бушевал сильный ветер, порывы которого достигали 29 метров в секунду. В Волге в районе Тракторозаводского района вчера также перевернулась лодка. К счастью, управлявшего ею человека удалось спасти.



