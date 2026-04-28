



В Николаевском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле о махинациях начальницы МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» Анны Б. По версии следствия, женщина украла из бюджета кругленькую сумму.

Правоохранителями установлено, что руководительница использовала для вывода средств две схемы. Согласно первой, от лица администрации и подведомственных учреждений она закупала канцелярию, офисную бумагу и рамки для фотографий. Кроме того, она подделывала в документах подписи чиновников. Всё это происходило, судя по материалам уголовного дела, при полном неведении сотрудников администрации.

Ещё одним источником дохода руководительницы стали махинации с зарплатами. Она ощутимо завышала их размер.

- Преступными действиями обвиняемой администрации Николаевского муниципального района причинен имущественный ущерб на общую сумму 3 038 706 рубля, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, Анне Б. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Фигурантке может грозить до 10 лет тюрьмы. В настоящее время материалы переданы в Николаевский районный суд. Заседание назначено на 19 мая.

