



Медучреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы на майские праздники. Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, в период с 30 апреля по 4 мая, с 8 мая по 12 мая поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать жителей каждый день с 8-00 до 15-00, а в районах области — с 8-00 до 12-00. В часы работы медучреждений будут открыты кабинеты неотложной помощи, а также отделения для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями.

В круглосуточном режиме будут функционировать травмпункты и станции скорой помощи. В ЦАОН специалисты будут дежурить в одну смену.

Детские поликлиники будут принимать маленьких пациентов ежедневно: графики опубликованы на сайтах медицинских организаций. Помощь жителям региона окажут как в амбулаторных условиях, так и на дому.

Также особый график вводится в отделениях стоматологической, экстренной и неотложной помощи. Подробнее, как будут работать эти структуры, сообщается на сайте облздрава.

Что касается женских консультаций, они будут функционировать ежедневно в соответствии с графиком.

В ведомстве отметили, что жители региона в том числе и в праздничные дни смогут выписать льготные рецепты и открыть больничные. Также в облздраве подчеркнули, что на территории медучреждений ограничат нахождение посторонних транспортных средств в целях безопасности.



