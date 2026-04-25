



Полицейские Серафимовичского района предотвратили передачу мошенникам 5 миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 24 апреля, в один из крупных банков пришла пенсионерка для снятия крупной суммы наличных.

Женщина заметно нервничала и не смогла сотрудникам банка дать внятного ответа о цели снятия денежных средств. После прибытия полицейских выяснилось, что пенсионерка находится под влиянием мошенников. Уже в отделе полиции она призналась, что ей необходимо было передать денежные средства якобы работникам военкомата за то, чтобы получить медали за её погибшего сына.



Только благодаря вмешательству сотрудников банка и полицейских удалось предотвратить совершение преступления в отношении матери погибшего военного.





