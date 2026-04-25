



В Светлоярском районе продолжаются поиски пропавшего рыбака. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, поисковыми группами из числа сотрудников полиции, специалистов ГКУ Служба спасения и местных жителей обследована береговая линия протяженностью 12 км. Рыбака ищут и с помощью беспилотников.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», накануне в 2 километра от хутора Громки ниже по течению реки Волга были обнаружены тела троих погибших мужчин, которые утром 24 апреля, возвращаясь с рыбалки, перестали выходить на связь. Лодка, на которой они передвигались, не найдена. В пятницу в регионе бушевал штормовой ветер, и плавательное средство могло перевернуться.



Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчин. Накануне сообщалось, что среди пропавших был президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. По предварительным данным, он управлял лодкой.



