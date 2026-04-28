Волгоградца приговорили к 8 годам колонии за убийство напарника

В Волгограде вступил в силу приговор местному жителю, который на одном из предприятий в Ворошиловском районе летом прошлого года перерезал горло своему напарнику. Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения между коллегами – оба работали охранниками.

- Приговором Ворошиловского районного суда г. Волгограда Виктор Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, что тело 56-летнего сотрудника охраны волгоградского элеватора нашли утром 6 июня 2025 года на берегу Волги – у погрузочных терминалов. По подозрению в совершении преступления был задержан его 62-летний напарник. Накануне мужчины выпивали в комнате охраны и между ними произошел словесный конфликт. Фигурант уголовного дела взял со стола нож и нанес им напарнику не менее двух ударов в область шеи. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия в результате обильной кровопотери.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью.

Ранее сообщалось, что на первом допросе он отказался объяснять, почему убил своего напарника и даже пытался запутать полицию. Он выдвигал различные версии случившегося, но они оказались несостоятельными.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!