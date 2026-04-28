



Жители Палласовки Волгоградской области взбудоражены страшным происшествием, случившимся недавно в этом тихом райцентре. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, 10-летняя Вероника (возраст и имя ребенка изменены – Прим. ред. ИА «Высота 102») стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины, который, к тому же, является ее крестным отцом. Кошмар в зимнюю ночь

По словам жителей райцентра, трагедия случилась еще зимой в семье, где воспитываются двое детей. Как утверждают собеседники информагентства, родители детей злоупотребляют спиртными напитками и регулярно устраивают в своем доме коллективные попойки с участием других собутыльников. Во время одной из таких пьянок гость, оставшийся в доме с ночевкой, надругался над несовершеннолетней. И об этом, говорят местные жители, стало известно родителям ребенка.



– Сначала, как мы понимаем, они хотели все это скрыть. Но проговорилась одна из женщин, которая часто к ним выпить приходила - они ей сами рассказали. Уже, когда об этом стали открыто говорить, мать девочки пришла с заявлением в правоохранительные органы, – продолжают вышедшие на связь с редакцией жители Палласовки.



Сразу после того, как о трагедии в жизни ребенка стало известно силовикам, подозреваемый в насилии был задержан. По данным ИА «Высота 102», он в настоящее время помещен в СИЗО, однако отрицает свою вину.



В СУ СК России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось с запросом, отказались комментировать преступление, совершенное против половой неприкосновенности ребенка. Впрочем, сам факт происшествия в ведомстве не отрицали.



Дети в беде?

Жители Палласовки переживают за судьбу детей, которые остаются в семье, где им, как выяснилось, угрожает опасность и собственные родители, часто находясь в неадекватном состоянии из-за алкоголя, не могут их защитить.



– Мать уже была лишена родительских прав на трех старших детей. Но она не образумилась. Даже после того, что произошло, они с мужем продолжают устраивать застолья. Дети по-прежнему предоставлены себе – гуляют допоздна на улице, – делятся собеседники информагентства.



Люди уверяют, что за детьми нет должного ухода. Они якобы часто появляются в неопрятной одежде, а недавно у них нашли педикулез.



Тем не менее, после случившегося детей из семьи не изъяли.



– Мы не понимаем, куда смотрят власти? Произошло ужасное и в этом, мы уверены, виноваты в том числе родители пострадавшего ребенка. Чего все ждут? Когда дети станут жертвами других преступлений? – возмущаются люди.

