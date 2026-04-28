Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
«Дети в опасности!»: житель Палласовки задержан после надругательства над малолетней крестницей

Жители Палласовки Волгоградской области взбудоражены страшным происшествием, случившимся недавно в этом тихом райцентре. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, 10-летняя Вероника (возраст и имя ребенка изменены – Прим. ред. ИА «Высота 102») стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины, который, к тому же, является ее крестным отцом.

Кошмар в зимнюю ночь

По словам жителей райцентра, трагедия случилась еще зимой в семье, где воспитываются двое детей. Как утверждают собеседники информагентства, родители детей злоупотребляют спиртными напитками и регулярно устраивают в своем доме коллективные попойки с участием других собутыльников. Во время одной из таких пьянок гость, оставшийся в доме с ночевкой, надругался над несовершеннолетней. И об этом, говорят местные жители, стало известно родителям ребенка.

Сначала, как мы понимаем, они хотели все это скрыть. Но проговорилась одна из женщин, которая часто к ним выпить приходила - они ей сами рассказали. Уже, когда об этом стали открыто говорить, мать девочки пришла с заявлением в правоохранительные органы, – продолжают вышедшие на связь с редакцией жители Палласовки.

Сразу после того, как о трагедии в жизни ребенка стало известно силовикам, подозреваемый в насилии был задержан. По данным ИА «Высота 102», он в настоящее время помещен в СИЗО, однако отрицает свою вину. 

В СУ СК России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось с запросом, отказались комментировать преступление, совершенное против половой неприкосновенности ребенка. Впрочем, сам факт происшествия в ведомстве не отрицали. 

Дети в беде? 

Жители Палласовки переживают за судьбу детей, которые остаются в семье, где им, как выяснилось, угрожает опасность и собственные родители, часто находясь в неадекватном состоянии из-за алкоголя, не могут их защитить.  

– Мать уже была лишена родительских прав на трех старших детей. Но она не образумилась. Даже после того, что произошло, они с мужем продолжают устраивать застолья. Дети по-прежнему предоставлены себе – гуляют допоздна на улице, – делятся собеседники информагентства.

Люди уверяют, что за детьми нет должного ухода. Они якобы часто появляются в неопрятной одежде, а недавно у них нашли педикулез.

Тем не менее, после случившегося детей из семьи не изъяли.

Мы не понимаем, куда смотрят власти? Произошло ужасное и в этом, мы уверены, виноваты в том числе родители пострадавшего ребенка. Чего все ждут? Когда  дети станут жертвами других преступлений? – возмущаются люди.

Редакция направила официальный запрос в администрацию Палласовского района с просьбой пояснить, находится ли семья, в которой ребенок стал жертвой преступления, в зоне особого внимания органов опеки и попечительства и будут ли предприняты какие-либо действия в отношении родителей несовершеннолетней. 

В ответе, подписанном замглавы администрации района Галиной Збожинской, утверждается, что ситуация в данной семье находится на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Семья ежемесячно посещается субъектами профилактики, с ней работают сотрудники ПДН ОМВД России по Палласовскому району, психологи ГБУ СО Палласовский ЦСОН. Угрозы жизни и здоровью детей нет, – уверены в администрации. 


