



В Волгоградской области сотрудники УФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы, действовавшей на территории Волгоградского региона и Московской области. Трое местных жителей, ранее неоднократно судимых и ведущих асоциальный образ жизни, подозреваются в организации незаконной миграции граждан Республики Филиппины.

По данным ведомства, злоумышленники заключали фиктивные браки с иностранцами в Среднеахтубинском районе. Это позволяло выходцам с Филиппин легализовать свое пребывание в РФ и получать многократные визы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции.