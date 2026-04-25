Волгоградское УФАС привлекло к административной ответственности МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области». Как сообщили в региональном управлении антимонопольного органа, муниципальному автономному учреждению и его должностному лицу назначены административные штрафы.

В УФАС выяснили, что в июле 2025 года администрация городского округа и МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области» заключили антиконкурентное соглашение. В частности, наблюдательный совет МАУ, полностью подконтрольный чиновникам, утвердил положение о закупках, позволяющее учреждению получать контракты на благоустройство территорий. Хотя такие работы не относились к основным видам деятельности учреждения и фактически преследовали удовлетворение нужд городской администрации.