Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговор волгоградскому юристу Руслану Нурушеву, ранее осужденному за дискредитацию российской армии.

- Рассмотрев дело в кассационном порядке, уголовная коллегия кассационного суда не нашла оснований для отмены судебных актов или смягчения наказания и оставила приговор и апелляционное определение без изменений, - сообщили в суде.

Нурушев оспаривал решения двух инстанций – Тракторозаводского районного суда Волгограда и Волгоградского областного суда, признавших его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Его приговорили к 6 годам колонии строгого режима с лишением права на три года заниматься администрированием сайтов.

Судом установлено, что в 2024 году юрист разместил на своей странице во «ВКонтакте» пост с ложной и порочащей информацией о действиях российской армии в зоне проведения специальной военной операции. В нем Нурушев писал о том, что ВС РФ якобы нанесло удар по мирному населению Харькова. Пост опровергался официальными комментариями представителей Общественной палаты и координационного органа по новым субъектам РФ, размещённым в средствах массовой информации.





