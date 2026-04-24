В Волгограде Ветеран труда МВД РФ, принимавший участие в освобождении заложников в мирное время (имеет орден «За личное мужество») и около 10 лет посвятивший борьбе с организованной преступностью, – Виктор Лукин – готовит к выходу в свет книгу «Кто убил Казака, не пощадил Кадина, кому перешел дорогу Деревянный».
Не трудно догадаться, что в основу книги легли события, происходившие на территории Волгограда в неспокойные времена, когда город то и дело сотрясали новости об убийствах авторитетов, перестрелках и исчезновениях людей. Вот названия лишь некоторых глав из готовящейся книги: «Первое заказное (Казак)»; «Расстрел у «Каштана» (Лапшин, Ванин…); «Убийство Воров в законе в Волгограде»; «Лестница авторитета вверх со ступенями вниз (Кадин)»; «Криминально – коммерческие структуры 90-х».
Думается, эта книга обречена на то, чтобы стать популярной среди волгоградцев, познавших 90-е уже в зрелом возрасте. Наверняка с интересом о событиях тех лихих лет прочитают и рядовые горожане и те, кто непосредственно вёл борьбу с преступностью в регионе. Возможно, и те, кто, находился по «ту сторону баррикад», или же, как говорится, стоял рядом.
Автор книги Виктор Лукин согласился поделиться некоторыми эпизодами с читателями ИА «Высота 102». Выход первой «серии» состоится 26 апреля и будет посвящен убийству Владимира Кадина – пожалуй, самому громкому до сих пор преступлению в регионе. Пока же предлагаем познакомиться ближе с автором и вспомнить времена, о которых пойдет речь далее.
Предисловие. Конец 80-х
Туман над Волгой в те годы был густым, как кровь, разбавленная водой. Он цеплялся за крыши домов, за ржавые перила мостов, за плечи тех, кто ещё не знал, что завтра их не станет. События, о которых пойдёт речь, разворачивались здесь — в Волгограде, Волжском, Камышине. Не в глянцевых декорациях, а в мире, который прячется за фасадом обычного города. Мире, где законы пишут не в кабинетах, а на асфальте, где слова «перестройка» и «свобода» звучали как пароль для тех, кто готовился взять власть.
Конец 80-х. Воздух уже пахнет порохом, но большинство ещё не чувствует этого. Государство стоит на пороге перемен, а криминальный мир, словно хищник, чует слабость и перестраивается быстрее, чем милиция успевает понять, что происходит.
– В те годы слово «рэкет» звучало дико, почти фантастически. В законе не было такого понятия, как «организованная преступность», – будто её и не существовало. Милиция смотрела на происходящее со стороны, пожимала плечами: «А что мы можем? У нас инструкций нет», – вспоминает автор книги Лукин. – Единственные, кто хоть как-то пытался держать руку на пульсе, – люди из КГБ. Они собирали досье на новых «хозяев» города: фотографии, адреса, связи, привычки. Кто любит выпить, кто держит нож под сиденьем машины, кто первым нажмёт на курок. Говорят, после путча 91-го года многие папки с этими материалами исчезли. Словно кто-то стёр память о тех, кого следовало помнить.
А потом в Волгограде появился Шестой отдел при УВД Волгоградской области. Шесть человек против целого мира, который уже не играл по старым правилам. Они начали с малого: собирали данные, составляли схемы, рисовали на досках стрелки, соединяющие имена. Лидеры группировок, их приближённые, боевики, «решалы» – всё складывалось в паутину, которая опутывала город.
Для справки. Виктор Лукин – полковник полиции в отставке. С 1982 по 2003 год работал в УВД по Волгоградской области, РУБОП при УВД по Волгоградской области, УФСНП по Волгоградской области на различных должностях. Награжден орденом СССР «За личное мужество». До «шестого отдела» служил в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в Управлении ФСИН, где организовал первую группу быстрого реагирования (ГБР) – в Волгограде в тот период ещё не было СОБРа, ОМОНа, – которая освобождала заложников в СИЗО и в ИТК-19 (захват медработников). Помимо этого, курировал в оперативном сопровождении наиболее сложные объекты ФСИН. С учётом того, что в подразделении по борьбе с организованной преступностью возникла необходимость заниматься вопросами взаимодействия с данными подразделениями в целях обеспечения информации о наличии преступных замыслов, лиц готовящихся к освобождению, был приглашен в Шестой отдел, где занимался лидерами-авторитетами уголовно-преступной среды, находящимися на воле, и расследованиями заказных убийств, которые начались в 90-е.
Волгоград. Начало 90-х
Начало 90-х стало временем крови. Разборок, где не было места чести, – только пули и страх. Борьба за власть шла по принципу: либо ты, либо тебя.
Виктор Лукин: Многие из тех, чьи имена я мог бы назвать, уже не ответят на стук в дверь. Они остались там – в промёрзлых дворах, на пустырях за городом, в дыму сгоревших «девяток». Они рождались для того, чтобы умереть, как это ни абсурдно. Именно их на заре перестройки называли хлестким, как автоматная очередь, словом «рэкет». Они словно черви-паразиты вторгались в нашу жизнь, стараясь взорвать этот мир изнутри.
Они вырывались на свободу из тесных стен подвальных качалок, из подворотен. Именно эти молодые волки сбивались в стаи и превращались в хорошо натренированных бойцовских собак. Они никому не верили, ничего не ждали, никого ни о чем не просили, твердо зная, что хорошо развитые кулаки решают все. Их убивали, топили, сжигали, взрывали, но от этого они становились еще сильнее.
Начало 90-х – время, когда страна ещё не знала, что скоро исчезнет с карт. Когда Юрий Щекочихин и подполковник Гуров написали статью «Лев прыгнул» – первую попытку назвать вещи своими именами.
– Мафия – не красивый образ. Это реальность. Болезнь, о которой мы беспечно думали, что она нам не грозит, – писал Щекочихин.
Прошло много лет. Но если пройтись по старым районам Волгограда, можно встретить тех, кто помнит. Кто знает, где тогда проходили границы влияния, кто кому был должен, кто не успел скрыться.
26 апреля на сайте ИА «Высота 102» читайте первую из предоставленных для публикации Виктором Лукиным глав книги. Речь пойдет об убийстве Владимира Кадина.