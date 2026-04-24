ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года.
«Об этом уже никто не напишет». Полковник полиции в отставке расскажет всю правду о кровавых 90-х в Волгограде

В Волгограде Ветеран труда МВД РФ, принимавший участие в освобождении заложников в мирное время (имеет орден «За личное мужество») и около 10 лет посвятивший борьбе с организованной преступностью, – Виктор Лукин – готовит к выходу в свет книгу «Кто убил Казака, не пощадил Кадина, кому перешел дорогу Деревянный».

Не трудно догадаться, что в основу книги легли события, происходившие на территории Волгограда в неспокойные времена, когда город то и дело сотрясали новости об убийствах авторитетов, перестрелках и исчезновениях людей. Вот названия лишь некоторых глав из готовящейся книги: «Первое заказное (Казак)»; «Расстрел у «Каштана» (Лапшин, Ванин…); «Убийство Воров в законе в Волгограде»; «Лестница авторитета вверх со ступенями вниз (Кадин)»; «Криминально – коммерческие структуры 90-х».

Думается, эта книга обречена на то, чтобы стать популярной среди волгоградцев, познавших 90-е уже в зрелом возрасте. Наверняка с интересом о событиях тех лихих лет прочитают и рядовые горожане и те, кто непосредственно вёл борьбу с преступностью в регионе. Возможно, и те, кто, находился по «ту сторону баррикад», или же, как говорится, стоял рядом.

Автор книги Виктор Лукин согласился поделиться некоторыми эпизодами с читателями ИА «Высота 102». Выход первой «серии» состоится 26 апреля и будет посвящен убийству Владимира Кадина – пожалуй, самому громкому до сих пор преступлению в регионе. Пока же предлагаем познакомиться ближе с автором и вспомнить времена, о которых пойдет речь далее.

Предисловие. Конец 80-х

Туман над Волгой в те годы был густым, как кровь, разбавленная водой. Он цеплялся за крыши домов, за ржавые перила мостов, за плечи тех, кто ещё не знал, что завтра их не станет. События, о которых пойдёт речь, разворачивались здесь — в Волгограде, Волжском, Камышине. Не в глянцевых декорациях, а в мире, который прячется за фасадом обычного города. Мире, где законы пишут не в кабинетах, а на асфальте, где слова «перестройка» и «свобода» звучали как пароль для тех, кто готовился взять власть.

Конец 80-х. Воздух уже пахнет порохом, но большинство ещё не чувствует этого. Государство стоит на пороге перемен, а криминальный мир, словно хищник, чует слабость и перестраивается быстрее, чем милиция успевает понять, что происходит.

В те годы слово «рэкет» звучало дико, почти фантастически. В законе не было такого понятия, как «организованная преступность», – будто её и не существовало. Милиция смотрела на происходящее со стороны, пожимала плечами: «А что мы можем? У нас инструкций нет», – вспоминает автор книги Лукин. – Единственные, кто хоть как-то пытался держать руку на пульсе, – люди из КГБ. Они собирали досье на новых «хозяев» города: фотографии, адреса, связи, привычки. Кто любит выпить, кто держит нож под сиденьем машины, кто первым нажмёт на курок. Говорят, после путча 91-го года многие папки с этими материалами исчезли. Словно кто-то стёр память о тех, кого следовало помнить.

А потом в Волгограде появился Шестой отдел при УВД Волгоградской области. Шесть человек против целого мира, который уже не играл по старым правилам. Они начали с малого: собирали данные, составляли схемы, рисовали на досках стрелки, соединяющие имена. Лидеры группировок, их приближённые, боевики, «решалы» – всё складывалось в паутину, которая опутывала город.


Для справки. Виктор Лукин – полковник полиции в отставке. С 1982 по 2003 год работал в УВД по Волгоградской области, РУБОП при УВД по Волгоградской области, УФСНП по Волгоградской области на различных должностях. Награжден орденом СССР «За личное мужество». До «шестого отдела» служил в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в Управлении ФСИН, где организовал первую группу быстрого реагирования (ГБР) – в Волгограде в тот период ещё не было СОБРа, ОМОНа, – которая освобождала заложников в СИЗО и в ИТК-19 (захват медработников). Помимо этого, курировал в оперативном сопровождении наиболее сложные объекты ФСИН. С учётом того, что в подразделении по борьбе с организованной преступностью возникла необходимость заниматься вопросами взаимодействия с данными подразделениями в целях обеспечения информации о наличии преступных замыслов, лиц готовящихся к освобождению, был приглашен в Шестой отдел, где занимался лидерами-авторитетами уголовно-преступной среды, находящимися на воле, и расследованиями заказных убийств, которые начались в 90-е.

«Почему решил написать эту книгу? Другую такую же, с этой тематикой, уже никто не напишет. Некому. 
И самое главное – мне хочется довести до ровесников и представителей будущего поколения истинность происходящего в лихие 90-е и работу представителей подразделения по борьбе с организованной преступностью особенно в тот период и позже».

 

Волгоград. Начало 90-х

Начало 90-х стало временем крови. Разборок, где не было места чести, – только пули и страх. Борьба за власть шла по принципу: либо ты, либо тебя.

Виктор Лукин: Многие из тех, чьи имена я мог бы назвать, уже не ответят на стук в дверь. Они остались там – в промёрзлых дворах, на пустырях за городом, в дыму сгоревших «девяток». Они рождались для того, чтобы умереть, как это ни абсурдно. Именно их на заре перестройки называли хлестким, как автоматная очередь, словом «рэкет». Они словно черви-паразиты вторгались в нашу жизнь, стараясь взорвать этот мир изнутри.

Они вырывались на свободу из тесных стен подвальных качалок, из подворотен. Именно эти молодые волки сбивались в стаи и превращались в хорошо натренированных бойцовских собак. Они никому не верили, ничего не ждали, никого ни о чем не просили, твердо зная, что хорошо развитые кулаки решают все. Их убивали, топили, сжигали, взрывали, но от этого они становились еще сильнее.

Начало 90-х – время, когда страна ещё не знала, что скоро исчезнет с карт. Когда Юрий Щекочихин и подполковник Гуров написали статью «Лев прыгнул» – первую попытку назвать вещи своими именами.

– Мафия – не красивый образ. Это реальность. Болезнь, о которой мы беспечно думали, что она нам не грозит, – писал Щекочихин.

Прошло много лет. Но если пройтись по старым районам Волгограда, можно встретить тех, кто помнит. Кто знает, где тогда проходили границы влияния, кто кому был должен, кто не успел скрыться.

26 апреля на сайте ИА «Высота 102» читайте первую из предоставленных для публикации Виктором Лукиным глав книги. Речь пойдет об убийстве Владимира Кадина.  

Расследования 24.04.2026 21:13
Комментарии 0

Лента новостей

21:41
Болельщиков после матча «Ротора» с «Волгой» развезут дополнительные электричкиСмотреть фотографии
21:30
В Волгоград съехались самые успешные женщины – опора России: фоторепортажСмотреть фотографии
21:13
«Об этом уже никто не напишет». Полковник полиции в отставке расскажет всю правду о кровавых 90-х в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:04
План «Ковер» в аэропорту Волгограда продлился 28 минутСмотреть фотографии
20:50
На севере Волгограда оперативно заменили участок послевоенного водоводаСмотреть фотографии
20:27
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом попавших на Волге рыбаков ищут с помощью БПЛАСмотреть фотографии
20:03
ВЭБ: Волгоград первым из городов-участников программы ГЭТ вывел на линии все трамваи и электробусыСмотреть фотографии
19:20
Прокуратура: 32 МКД и 10 соцобъектов в Урюпинске остались без ГВС из-за отключения газаСмотреть фотографии
19:09
В Волгоградской области 24 апреля объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
17:24
Nemoloko и «Сады Придонья» первые в рейтинге NTech-500Смотреть фотографии
16:54
Глава ТПГ «БИС» Назаров пропал на Волге с перевернувшейся лодки под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
В вояж на Voyah: выбираем надежный кроссовер для идеального путешествияСмотреть фотографии
16:23
Привели в кандалах: ревнивца-стрелка заключили под стражу за убийство под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
МЧС: Жестокий шторм обрушится в ближайшие часы на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:32
«Билайн. аналитика»: 7 из 10 пользователей ИИ в России выбирают «Алису AI»Смотреть фотографии
15:19
Снег в конце апреля удивил волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
Игорь Шувалов в «Юном ястребе» поговорил с молодежью о жизни и работеСмотреть фотографии
14:28
112: в Волгограде пошла ко дну яхта осужденного за мошенничество депутата АнненкоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%Смотреть фотографии
13:32
В матче с «Волгой» «Ротор» не может позволить себе осечкуСмотреть фотографии
13:24
Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взятокСмотреть фотографии
13:21
Суд в Камышине взыскал с виновника драки 300 тыс. рублей за сломанный черепСмотреть фотографии
13:16
Тепло нынче в большом дефиците: апрель 2026 назвали самым холодным за последние шесть летСмотреть фотографии
12:57
Тушили всем районом: в МЧС рассказали подробности пожара в ДК под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:51
ВТБ завершил перевод розничных кредитов Почта БанкаСмотреть фотографии
12:30
Пять видов растений признаны опасными для Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Игорь Шувалов обсудит выпуск автобусов с производителями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
На севере Волгограда спасли потерпевшего бедствие на лодке мужчинуСмотреть фотографии
11:06
Заново училась ходить и говорить: волгоградские врачи поставили на ноги серьезно пострадавшую в аварии школьницуСмотреть фотографии
 