



В Волгограде Ветеран труда МВД РФ, принимавший участие в освобождении заложников в мирное время (имеет орден «За личное мужество») и около 10 лет посвятивший борьбе с организованной преступностью, – Виктор Лукин – готовит к выходу в свет книгу «Кто убил Казака, не пощадил Кадина, кому перешел дорогу Деревянный».

Не трудно догадаться, что в основу книги легли события, происходившие на территории Волгограда в неспокойные времена, когда город то и дело сотрясали новости об убийствах авторитетов, перестрелках и исчезновениях людей. Вот названия лишь некоторых глав из готовящейся книги: «Первое заказное (Казак)»; «Расстрел у «Каштана» (Лапшин, Ванин…); «Убийство Воров в законе в Волгограде»; «Лестница авторитета вверх со ступенями вниз (Кадин)»; «Криминально – коммерческие структуры 90-х».

Думается, эта книга обречена на то, чтобы стать популярной среди волгоградцев, познавших 90-е уже в зрелом возрасте. Наверняка с интересом о событиях тех лихих лет прочитают и рядовые горожане и те, кто непосредственно вёл борьбу с преступностью в регионе. Возможно, и те, кто, находился по «ту сторону баррикад», или же, как говорится, стоял рядом.

Автор книги Виктор Лукин согласился поделиться некоторыми эпизодами с читателями ИА «Высота 102». Выход первой «серии» состоится 26 апреля и будет посвящен убийству Владимира Кадина – пожалуй, самому громкому до сих пор преступлению в регионе. Пока же предлагаем познакомиться ближе с автором и вспомнить времена, о которых пойдет речь далее.

Предисловие. Конец 80-х

Туман над Волгой в те годы был густым, как кровь, разбавленная водой. Он цеплялся за крыши домов, за ржавые перила мостов, за плечи тех, кто ещё не знал, что завтра их не станет. События, о которых пойдёт речь, разворачивались здесь — в Волгограде, Волжском, Камышине. Не в глянцевых декорациях, а в мире, который прячется за фасадом обычного города. Мире, где законы пишут не в кабинетах, а на асфальте, где слова «перестройка» и «свобода» звучали как пароль для тех, кто готовился взять власть.

Конец 80-х. Воздух уже пахнет порохом, но большинство ещё не чувствует этого. Государство стоит на пороге перемен, а криминальный мир, словно хищник, чует слабость и перестраивается быстрее, чем милиция успевает понять, что происходит.

– В те годы слово «рэкет» звучало дико, почти фантастически. В законе не было такого понятия, как «организованная преступность», – будто её и не существовало. Милиция смотрела на происходящее со стороны, пожимала плечами: «А что мы можем? У нас инструкций нет», – вспоминает автор книги Лукин. – Единственные, кто хоть как-то пытался держать руку на пульсе, – люди из КГБ. Они собирали досье на новых «хозяев» города: фотографии, адреса, связи, привычки. Кто любит выпить, кто держит нож под сиденьем машины, кто первым нажмёт на курок. Говорят, после путча 91-го года многие папки с этими материалами исчезли. Словно кто-то стёр память о тех, кого следовало помнить.

А потом в Волгограде появился Шестой отдел при УВД Волгоградской области. Шесть человек против целого мира, который уже не играл по старым правилам. Они начали с малого: собирали данные, составляли схемы, рисовали на досках стрелки, соединяющие имена. Лидеры группировок, их приближённые, боевики, «решалы» – всё складывалось в паутину, которая опутывала город.





Для справки. Виктор Лукин – полковник полиции в отставке. С 1982 по 2003 год работал в УВД по Волгоградской области, РУБОП при УВД по Волгоградской области, УФСНП по Волгоградской области на различных должностях. Награжден орденом СССР «За личное мужество». До «шестого отдела» служил в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам в Управлении ФСИН, где организовал первую группу быстрого реагирования (ГБР) – в Волгограде в тот период ещё не было СОБРа, ОМОНа, – которая освобождала заложников в СИЗО и в ИТК-19 (захват медработников). Помимо этого, курировал в оперативном сопровождении наиболее сложные объекты ФСИН. С учётом того, что в подразделении по борьбе с организованной преступностью возникла необходимость заниматься вопросами взаимодействия с данными подразделениями в целях обеспечения информации о наличии преступных замыслов, лиц готовящихся к освобождению, был приглашен в Шестой отдел, где занимался лидерами-авторитетами уголовно-преступной среды, находящимися на воле, и расследованиями заказных убийств, которые начались в 90-е.