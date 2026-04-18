Вели, но не довели: «Динамо» – «Каустик» – 37:36





В утешительном турнире за 9-12‑е места Суперлиги каждая игра – это шанс реабилитироваться, доказать, что неудачи регулярного чемпионата преодолены. Но матч «Динамо» (Астрахань) – «Каустик» (Волгоград) вышел за рамки турнирной необходимости. Он стал демонстрацией воли к победе, тактической гибкости и мастерства, способного перевернуть ход игры в считаные минуты. Счёт 37:36 в пользу астраханцев – итог двух таймов, в которых команды показали всё, на что способны: от уверенного доминирования «Каустика» в первой половине до героического камбэка «Динамо» и драматичной развязки на последних секундах.

Игра началась с яркого старта гостей. Уже к седьмой минуте, усилиями Сергея Косенкова и Кирилла Акрамова, «Каустик» вёл со счётом 7:2. Под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Бочарникова волгоградцы контролировали ход игры на протяжении всего первого тайма и их преимущество не вызывало никакого сомнения. К перерыву на табло горели цифры 22:18 в пользу «химиков».





Вторая половина матча стала полной противоположностью первой. «Динамо резко изменило тактику и начало сокращать отставание. Команда перешла на агрессивный прессинг по всей площадке, а в защите стала чаще использовать зонную схему. Это сразу сбило привычный ритм «Каустика». На 37-й минуте подопечные Георгия Заикина сравняли счёт 24:24, а на 40-й вышли вперёд – 26:25.

Далее на площадке развернулась равная борьба: команды шли вровень, не позволяя сопернику создать решающий отрыв. В концовке матча волгоградцы оказались в роли догоняющих, за десять минут до конца матча на табло, после гола астраханца Валерия Вереина, в последний раз засветился ничейный результат – 31:31.

В следующей атаке хозяев экс-волгоградец, ныне игрок «Динамо», Дмитрий Шелестюков выводит Астрахань вперёд – 32:31. Последние семь минут матча превратились в настоящую психологическую дуэль, игра пошла «на встречных курсах». Команды обменивались атаками, и любой из коллективов мог выйти вперёд. На 58-й минуте игрок волгоградского клуба Даниил Кольцов сокращает разрыв до минимума – 36:37.

«Каустик» не сдавался. В решающие минуты молодой голкипер Глеб Великанов совершил два ключевых сейва, дав надежду волгоградцам на спасение. Развязка матча получилась предельно напряжённой. На последней минуте у бело-голубых удаляется Валерий Вереин. Гости владели мячом, уступая с минимальной разницей. Лучший бомбардир «Каустика» в матче Кирилл Акрамов получил шанс сравнять счёт, но не смог переиграть вратаря «Динамо» Матвея Кревчика. Финальный свисток зафиксировал победу астраханцев – 37:36.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников выглядел расстроенным после матча. Он отметил, что команда должна была как минимум сыграть вничью, но во втором тайме игроки перестали выполнять тренерскую установку.

«Динамо» (Астрахань) – «Каустик» (Волгоград) – 37:36 (18:22).

17 апреля. Финальный этап. Группа «Б», 9-12 места. Астрахань. Дворец спорта. 600 зрителей.

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба – Краснодар).

«Динамо»: Иванов – Гумаров (5), Климентьев (1), Вереин (6), Кутепов (4), Фильчев (3), Гордеев (4) – Кревчик, Шелестюков (8), Немцев (2), Вергейчик (2), Мухтаров, Никулин, Тюменцев (2), Наконечный.

«Каустик»: Михайлов – Тропин (2), Светлов (2), Алексанян (2), Кольцов (6), Акрамов (11), Глущенко (3) – Великанов, Филёв, Косенков (7), Ибраков (2), Косогов, Кудинов, Палащенко (1), Кислюк, Васильев.

7-метровые/голы: 6/4 – 5/4.

Штрафное время: 12 – 10.

Потери: 5 – 8.

Теперь «Каустику» предстоит восстановиться перед следующим матчем. 23 апреля волгоградцы примут дома «СГАУ‑Саратов».

Александр Веселовский

Фото пресс-службы ГК «Динамо» (Астрахань)